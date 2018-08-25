Медведчук призвал Киев к прямому диалогу с ДНР и ЛНР

КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Киеву нужно вести прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР по урегулированию конфликта, автономия могла бы стать компромиссом, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

По его словам, соцопросы, проведенные на неподконтрольных Киеву территориях, показывают, что 43 процента жителей этого региона поддерживают независимость республик, еще 43 процента выступают за возвращение в Украину в составе автономии.

"Это разве не предложение для власти, по какому пути надо двигаться для того, чтобы реализовать минские соглашения? Значит, надо работать для убеждения: там, где есть 43 процента, может оказаться 51 или 52 процента, и такая работа должна вестись. А как она может вестись? Она может вестись только в условиях прямого диалога", — заявил Медведчук в интервью телеканалу "112 Украина".

По его мнению, автономия Донбасса может стать реальным компромиссом в урегулировании конфликта.

"Сегодня моя позиция, которая публично, кстати, озвучивается впервые: мы должны идти по пути нахождения компромисса, и этот компромисс я вижу в предоставлении автономии", — заявил Медведчук.

Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны. Президент Петр Порошенко ранее заявлял, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации. Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса, окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.