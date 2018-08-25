"Как родные люди": Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

МИНСК, 25 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открыто, "как родные люди", обсуждает с российским коллегой Владимиром Путиным проблемные вопросы развития отношений между странами.

Он указал на то, что Белоруссия и Россия — близкие государства. Кроме того, по мнению Лукашенко, над Минском и Москвой "довлеет советское прошлое". В те времена две страны "жили вместе" и могли говорить друг с другу то, что считают необходимым, напомнил он.

"Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто", — сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1". Отрывок интервью был продемонстрирован в субботу вечером.

Он подчеркнул, что может откровенно обсуждать с российским коллегой даже личные вопросы, которые "пресс-секретари боятся упоминать".

По словам белорусского лидера, средства массовой информации, услышав эту открытость, "кричат о том, что не просто шероховатости, — заискрило между президентами". После этого в прессе начинаются различные "выдумки и размышления", добавил он.

"Да нет, по-разному, формы у нас абсолютно разные. Порой просто семейные. Вот мы, как родные люди, обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим", — сказал Лукашенко, комментируя свою встречу с Путиным в Сочи 22 августа.