Экс-кандидат в президенты Франции заявил, что не хочет войны с Россией

ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция должна отозвать своих летчиков с базы НАТО у границ с РФ, поскольку народ не хочет воевать с Россией, заявил в субботу лидер французской партии "Непокорившаяся Франция", кандидат в президенты Франции на выборах 2017 года Жан-Люк Меланшон.

По его словам, "время, когда равновесие в ядерном устрашении приносило больший результат, чем что-то ещё, прошло".

"Та Европа, для которой мы хотели мира, срочно готовится к войне. И вы видите, что все сходятся во мнении по созданию общей европейской оборонной системы. Только не говорят, от кого предполагается защищаться", — сказал Меланшон на своем канале в Youtube.

Он задался вопросом о том, "спрашивали ли французов о размещении сотни лётчиков и 50 танков у границ с Россией впервые за триста лет".

"Мы требуем возвращения французских солдат, которые сейчас находятся на этой границе, на родину: мы не хотим войны с Россией", — подчеркнул политик.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Эстонская авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

В настоящее время в миссии участвуют истребители ВВС Испании Eurofighter Typhoon, Португалии F-16 и Франции Mirage 2000. Испанцы и португальцы дислоцированы на авиабазе Зокняй, французы размещены на авиабазе Эмари под Таллином.