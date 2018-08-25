Медведчук рассказал, что может спасти Украину от распада

КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Федеративное устройство Украины является "лекарством" от распада страны, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

"С каждым годом я убеждаюсь в своей правоте, что федеративное устройство Украины — это единственное лекарство от распада страны и лекарство от того, что с помощью этого лекарства мы можем восстановить территориальную целостность. Пока у нас все происходит наоборот", — заявил Медведчук в интервью телеканалу " 112 Украина"

Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны. Президент Петр Порошенко ранее заявлял, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации. Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.