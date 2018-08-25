Болтон допустил, что США будут добывать газ на Украине

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американские энергетические компании могут быть заинтересованы в добыче природного газа на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

После встречи с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом Болтон отметил, что развитие энергетической отрасли позволяет Киеву добывать топливо в объемах, "примерно достаточных для удовлетворения собственных бытовых потребностей".

"Возможно, американским или другим иностранным энергетическим компаниям покажется привлекательной разведка и добыча газа здесь, на Украине", — цитирует его "Укринформ".

Как заметил Болтон, во время визита в Киев ему удалось обсудить с Гройсманом вопросы в сфере энергоресурсов.

Представитель США ранее подчеркнул, что Украине необходимо диверсифицировать источники энергии и быть готовым к тому, что Москва не согласится поставлять Киеву природный газ в достаточных для страны количествах. По его словам, данная проблема станет особенно актуальной для Киева после строительства трубопровода "Северный поток — 2".