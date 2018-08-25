Посольство России назвало сопровождение британскими истребителями опасным

ЛОНДОН, 25 авг — РИА Новости, Денис Ворошилов. Применение Британией истребителей для сопровождения российских самолетов над Черным морем является провокационным и опасным шагом, заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

Ранее минобороны Соединенного Королевства заявляло, что 23 августа британские истребители поднимались с военной базы в Румынии для сопровождения вылетевшего из Крыма российского военного самолета.

"Министр обороны Гэвин Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве "провокационных инцидентов", сами действуют в высшей степени безответственно. Нынешний эпизод прекрасно иллюстрирует пагубность самой идеи дислокации британских ВВС и других натовских сил в Румынии, Польше, Прибалтике. Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности – как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно", — заявил пресс-секретарь журналистам.

По словам дипломата, все действия российских вооруженных сил строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании.

"Еще можно понять, когда Королевский флот сопровождает корабли российского ВМФ при проходе через Ла-Манш, в непосредственной близости от британского побережья, хотя и это необязательно сопровождать публичными заявлениями. Но какую угрозу Великобритании или даже ее союзникам может хотя бы теоретически представлять российский патрульный самолет, совершающий полеты вблизи российских же берегов, на расстоянии более двух тысяч километров от Британских островов?" — отметил пресс-секретарь.