Трамп поздравил Моррисона с избранием премьером Австралии

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил по телефону Скотта Моррисона с избранием премьером Австралии, сообщил в заявлении Белый дом.

"Президент Дональд Трамп вчера вечером разговаривал с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и поздравил его с недавним избранием. Лидеры подчеркнули важность двустороннего партнерства между Соединенными штатами и Австралией. Они также обязались продолжать тесное сотрудничество по приоритетам, которые разделяют обе страны", — говорится в заявлении.