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Советник Порошенко рассказал о желании украинизировать Дальний Восток

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (303)
(обновлено: 18:48 25.08.2018)
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© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкКиев. Архивное фотоКиев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Внештатный советник Петра Порошенко, политолог Олег Медведев рассказал в интервью журналу "Украïнський тиждень" о своем желании украинизировать Дальний Восток.

Шествие УПА* в Киеве. 14 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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По его словам, ареал использования украинского языка в течение последних лет постоянно расширялся. Как утверждает Медведев, это свидетельствует о том, что с годами готовность населения к "мягкой украинизации" увеличивалась.

"Можно увидеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине (территория на юге российского Дальнего Востока, где в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать Украинскую дальневосточную республику. – Прим. ред.). Хотя бы на Кубани. Но это происходит в Донбассе”, – отметил советник Порошенко.

При этом он признал, что значительная часть территорий на границе с Украиной остается русскоязычной.

"Там уже нет потенциала украинизации и языковая русификация стала необратимой", — заключил политолог.

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Киеве вновь назвали Кубань украинской, объясняя позицию по мосту в Крым

В Киеве не раз пытались "присвоить" себе часть российских земель. По словам лидера националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока, территория Украины в границах 1921 года была в 1,6 раза больше, чем сейчас. При этом среди земель, на которые мог бы "претендовать" Киев, радикал назвал все тот же дальневосточный Зеленый Клин, Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщину (земли в Польше, Словакии и на Украине). В марте бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош рассказал о "планах" по захвату Кубани, Воронежа и части Ростовской области.

В Госдуме украинским националистам посоветовали умерить аппетиты, а Ярошу предложили начать "захват" с Воркуты, где экстремисту "приготовлена тюрьма"

*Организация запрещена в России.

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