Советник Порошенко рассказал о желании украинизировать Дальний Восток

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Внештатный советник Петра Порошенко, политолог Олег Медведев рассказал в интервью журналу "Украïнський тиждень" о своем желании украинизировать Дальний Восток.

По его словам, ареал использования украинского языка в течение последних лет постоянно расширялся. Как утверждает Медведев, это свидетельствует о том, что с годами готовность населения к "мягкой украинизации" увеличивалась.

"Можно увидеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине (территория на юге российского Дальнего Востока, где в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать Украинскую дальневосточную республику. – Прим. ред.). Хотя бы на Кубани. Но это происходит в Донбассе”, – отметил советник Порошенко.

При этом он признал, что значительная часть территорий на границе с Украиной остается русскоязычной.

"Там уже нет потенциала украинизации и языковая русификация стала необратимой", — заключил политолог.

В Киеве не раз пытались "присвоить" себе часть российских земель. По словам лидера националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока, территория Украины в границах 1921 года была в 1,6 раза больше, чем сейчас. При этом среди земель, на которые мог бы "претендовать" Киев, радикал назвал все тот же дальневосточный Зеленый Клин, Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщину (земли в Польше, Словакии и на Украине). В марте бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош рассказал о "планах" по захвату Кубани, Воронежа и части Ростовской области.

В Госдуме украинским националистам посоветовали умерить аппетиты, а Ярошу предложили начать "захват" с Воркуты, где экстремисту "приготовлена тюрьма"

*Организация запрещена в России.