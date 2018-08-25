МЧС доставило в пострадавший от наводнения Лаос 36 тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Самолет МЧС России доставил 36 тонн гуманитарной помощи Лаосу, пострадавшему от масштабного наводнения, сообщает министерство иностранных дел РФ.

Спасательное ведомство ранее информировало о вылете в столицу Лаоса Вьентьян транспортного самолета Ил-76 с грузом гуманитарной помощи, куда вошли передвижные электростанции, палатки, одеяла, лодки, комплекты посуды и продукты питания.

"(В субботу) 25 августа специальным рейсом МЧС России в Лаос доставлено 36 тонн различных грузов, включая две передвижных электростанции, лодки, палатки, одеяла, рис и сахар", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Гуманитарная помощь направлена по решению правительства России в связи с обращением лаосского руководства. В столичном аэропорту Лаоса состоялась церемония передачи доставленной помощи уполномоченным лаосским представителям, отметило министерство.

В начале августа местные СМИ сообщали, что официальное число погибших на юге Лаоса в результате наводнения, вызванного прорывом плотины одной из строящихся ГЭС в горной провинции Аттапы в конце июля, превысило 30 человек, порядка 130 пропали без вести.