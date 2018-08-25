Трамп может подключиться к расследованию дела с письмами Клинтон

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может подключиться к расследованию дела с электронными письмами своей бывшей соперницы на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Трамп процитировал в Twitter статью из консервативного издания Federalist, где говорилось, что ФБР изучило лишь 3 тысячи из 675 тысяч электронных писем, обнаружившихся на компьютере мужа помощницы Клинтон. Утверждается, что ФБР проигнорировало "десятки тысяч" писем Клинтон.

"Вышла важная статья о том, что ФБР игнорировало десятки тысяч электронных писем жуликоватой Хиллари, многие из которых очень плохие. Также давалась ложная информация о выборах. Я уверен, что скоро мы разберемся до конца во всей этой коррупции. В какой-то момент может понадобиться поучаствовать и мне!" — написал Трамп.

Президент США имеет в виду скандал вокруг Энтони Уинера, который, по мнению ряда социологов и самой Клинтон, мог стоить демократам президентского кресла. Уинер — экс-муж ближайшей помощницы Клинтон Хумы Абедин, которая, по данным ФБР, пересылала на свой, общий с Уинером компьютер секретные электронные письма Клинтон в бытность последней госсекретарем.

Когда Уинер попал в поле зрения правоохранительных органов из-за своих неприличных фотографий, которые он послал несовершеннолетней, письма обнаружились на его компьютере. О наличии этих писем объявил тогдашний директор ФБР Джеймс Коми за 10 дней до президентских выборов. После этого рейтинги Клинтон, опережавшей кандидата-республиканца Дональда Трампа в опросах, резко снизились.

Трамп выиграл выборы и стал президентом. Клинтон публично заявляла, что действия директора ФБР стоили ей президентского поста. Абедин подала на раздельное проживание с супругом, хотя разводиться с ним не стала.