Медведчук призвал не давить на Россию в вопросе обмена пленных

КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Любое давление на Россию в вопросе обмена пленных никакой пользы не принесет, нужно вести переговоры и кого-то предлагать взамен, заявил в интервью телеканалу "112 Украина" лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

"Я хочу сказать — и об этом говорил неоднократно публично: любое давление на РФ и руководство России является контрпродуктивным. И никакой пользы не принесет… Надо вести переговоры с РФ, надо предлагать кого-то взамен, кого Украина может освободить, чтобы освободить тех, чьей свободы мы желаем, и тех, кто сегодня находится в условиях содержания под стражей в РФ", — приводит слова Медведчука телеканал.

Медведчук считает, что украинские политики создают неблагоприятный фон вокруг переговоров по обмену пленными.

"Возвращаясь к вопросу о переговорах по поводу (режиссера Олега) Сенцова: сложно вести переговоры, когда создают вот этот фон, при котором очень сложно о чем-то говорить… Нужно рассчитывать, что там еще остаются люди, и надо их тоже оттуда вытянуть, может, надо подумать об этом на два шага вперед? Некому думать", — сказал он.

На уточнение ведущего, вернется ли Сенцов домой, Медведчук ответил: "Конечно, приедет".

Суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы также получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

Сенцов объявил голодовку в середине мая и с 24 мая получает поддерживающую терапию. Последний врачебный консилиум по его состоянию прошел 20 августа.