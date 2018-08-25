ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжил публичную перепалку с генпрокурором, главой министерства юстиции Джеффом Сешнсом, заявив, что тот не понимает, что происходит под его руководством.Twitter.
Сешнс ранее ответил на критику президента Дональда Трампа, заявив, что не поддастся политическому влиянию.
Трамп в телеинтервью в четверг подверг резкой критике генпрокурора, заявив, что тот "не взял под контроль" министерство юстиции. Кроме того, Трамп заявил, что взял Сешнса на работу в министерство только за его лояльность. Трамп обрушился на экс-соратника и за то, что тот устранился от так называемого "российского расследования" в минюсте.
Трамп вновь обрушился на минюст после того, как экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был признан виновным в финансовых преступлениях, а экс-адвокат Трампа Майкл Коэн признал себя виновным по ряду пунктов обвинения в финансовых нарушениях. В частности, Трамп хвалил Манафорта за то, что тот "не сломался" под давлением, и пренебрежительно отзывался о Коэне, которому, как и Манафорту, грозит тюрьма. Трамп также предложил отменить так называемые сделки с правосудием, согласно которым, обвиняемый может признать себя виновным по части пунктов обвинения, избежав более сурового наказания по всем пунктам.