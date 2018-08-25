ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжил публичную перепалку с генпрокурором, главой министерства юстиции Джеффом Сешнсом, заявив, что тот не понимает, что происходит под его руководством.

"Джефф Сешнс заявил, что не позволит политике влиять на него, только потому, что он не понимает, что происходит под его начальственной должностью. Боб Мюллер, у которого есть множество конфликтов интересов, и его банда из 17 разгневанных демократов, веселятся на воле, а настоящую коррупцию никто не трогает. Никакого сговора!" — написал Трамп в Twitter

Сешнс ранее ответил на критику президента Дональда Трампа, заявив, что не поддастся политическому влиянию.

Трамп в телеинтервью в четверг подверг резкой критике генпрокурора, заявив, что тот "не взял под контроль" министерство юстиции. Кроме того, Трамп заявил, что взял Сешнса на работу в министерство только за его лояльность. Трамп обрушился на экс-соратника и за то, что тот устранился от так называемого "российского расследования" в минюсте.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный минюстом, расследует дело о "российском вмешательстве в выборы", наличие которого Москва опровергает, а также о предполагаемых "российских связях" Трампа, которые отрицают как в Белом доме, так и в Кремле. Сешнс устранился от расследования, воспользовавшись обвинениями в конфликте интересов после того, как он не упомянул на слушаниях в сенате о рутинной встрече с послом России Сергеем Кисляком в период, когда Сешнс еще был сенатором. Трамп неоднократно заявлял, что работники минюста плетут против него заговоры, а также выступал с резкой критикой и оскорблениями в адрес Сешнса.

Трамп вновь обрушился на минюст после того, как экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был признан виновным в финансовых преступлениях, а экс-адвокат Трампа Майкл Коэн признал себя виновным по ряду пунктов обвинения в финансовых нарушениях. В частности, Трамп хвалил Манафорта за то, что тот "не сломался" под давлением, и пренебрежительно отзывался о Коэне, которому, как и Манафорту, грозит тюрьма. Трамп также предложил отменить так называемые сделки с правосудием, согласно которым, обвиняемый может признать себя виновным по части пунктов обвинения, избежав более сурового наказания по всем пунктам.