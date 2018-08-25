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Глава МИД Австрии рассказала подробности приглашения Путина на свадьбу

(обновлено: 16:39 25.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дарит цветы министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин дарит цветы министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что совершенно не ожидала, что российский президент Владимир Путин примет ее приглашение на свадьбу. Об этом она рассказала в утреннем эфире радиостанции Ö1.

Президент РФ В. Путин посетил Австрию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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По словам министра, в начале июня она пригласила на свадьбу коллег из правительства и федерального президента, "потому что так полагается". А вечером 5 июня, когда российский лидер был с визитом в Вене, спонтанно пригласила и его. Тогда она заявила Путину, что хочет представить ему своего жениха. О согласии российского президента посетить торжество она узнала 19 июля.

Кнайсль отметила, что свадьба "стала действительно прекрасным праздником", который может позитивно повлиять на развитие туризма в Австрии. По ее словам, многие СМИ "показали, как празднуют в Австрии свадьбу, красивые ландшафты".

Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе. 18 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Она также ответила на критику за ее легкий поклон Путину во время танца. "Если вы видели открытие бала, вы всегда видели, что в конце делается книксен", — сказала Кнайсль.

"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном", — пояснила она, выразив недоумение, что некоторые комментаторы увидели в этом какой-то "акт подчинения, падение на колени".

"Те, кто меня знают, в курсе, что я никому не подчиняюсь", — заявила Кнайсль.

Танец с невестой и тост на немецком. Путин на свадьбе главы МИД Австрии Кнайсль. Архивное фото
© Ruptly
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Министр добавила, что ее не связывает с Путиным близкая дружба, но она вела с ним "интересные беседы", в частности о ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что личный контакт важен для "создания базы доверия именно в сложных ситуациях, которые, без сомнения, присутствуют и в наших отношениях с Россией по самым разным причинам".

Путин побывал на свадьбе Кнайсль 18 августа. Он провел на торжестве лишь час и за это время успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.

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© Ruptly
Танец с невестой и тост на немецком. Путин на свадьбе главы МИД Австрии Кнайсль
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