БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что совершенно не ожидала, что российский президент Владимир Путин примет ее приглашение на свадьбу. Об этом она рассказала в утреннем эфире радиостанции Ö1.
Кнайсль отметила, что свадьба "стала действительно прекрасным праздником", который может позитивно повлиять на развитие туризма в Австрии. По ее словам, многие СМИ "показали, как празднуют в Австрии свадьбу, красивые ландшафты".
"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном", — пояснила она, выразив недоумение, что некоторые комментаторы увидели в этом какой-то "акт подчинения, падение на колени".
"Те, кто меня знают, в курсе, что я никому не подчиняюсь", — заявила Кнайсль.
Путин побывал на свадьбе Кнайсль 18 августа. Он провел на торжестве лишь час и за это время успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.