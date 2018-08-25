В ЕР с юмором отнеслись к логотипу партии на упаковках с кокаином

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко в шутливой форме объяснил попадание логотипа партии на упаковку с кокаином, который изъяли в одном из портов Бельгии.

Партию кокаина весом около двух тонн изъяли на днях при досмотре грузов в порту Гента. По данным СМИ, наркотик, стоимость которого оценивается примерно в 100 миллионов евро, обнаружили в упаковках с облицовочной плиткой, доставленных из Бразилии. На кадрах оперативной съемки телеканала VRT видны брикеты с логотипом "Единой России".

"Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться", — написал Ревенко в Facebook.