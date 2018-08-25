МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко в шутливой форме объяснил попадание логотипа партии на упаковку с кокаином, который изъяли в одном из портов Бельгии.VRT видны брикеты с логотипом "Единой России".
"Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться", — написал Ревенко в Facebook.