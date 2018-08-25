В ДНР заявили об активизации обстрелов со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (214)

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Украинские силовики в ходе минувших суток активизировали обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

"За прошедшие сутки украинские силовики активизировали провокационные обстрелы территории республики", — заявил он.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков окраин Донецка и Горловки повреждения получили более 10 домов и линии электропередач.