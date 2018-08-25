В автобусе, упавшем с моста в Финляндии, были граждане Франции и Швеции

ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг — РИА Новости. Граждане Финляндии и Швеции находились в автобусе, упавшем в пятницу с моста на железнодорожные пути в финском городе Куопио, сообщает полиция Финляндии в субботу.

В пятницу, около 15 часов местного времени (совпадает с московским) потерявший управление автобус протаранил пять автомобилей и упал с моста на железнодорожные пути поблизости от города Куопио. В результате аварии три человека погибли на месте, один по пути в больницу, трое находятся в тяжёлом состоянии в Университетской больнице Куопио. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

"Полиция выяснила гражданство людей, находившихся в автобусе в Куопио. Финское гражданство имеют 12 человек, 7 — граждане Швеции и 3 — граждане обеих стран", — говорится в сообщении.

Общее количество пассажиров — 21 человек и водитель.

Полиция продолжает расследование инцидента.