Бибилов пригласил Меркель в Южную Осетию

ЦХИНВАЛ, 25 авг – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в республику "через дверь, а не через сады".

Ранее, как сообщили СМИ, Меркель посетила Грузию и осмотрела в бинокль российскую военную базу, находящуюся неподалеку от грузинского села Одзиси.

"Что касается мирового сообщества и приезда Меркель к границам РФ тоже, я думаю, что приезд Меркель не стал каким-то оригинальным. С одной стороны, это очень хорошо. Получается, что они живо интересуются Южной Осетией", — сказал на пресс-конференции Бибилов.

"Мы гостей принимаем, когда они входят через дверь. Мы приглашаем госпожу Ангелу Меркель через дверь, а не через сады", — отметил Бибилов.

Он предположил, что канцлер "через бинокль увидела и развитие Южной Осетии и увидела, куда сконцентрировано внимание пограничного контроля на границе Южной Осетии". "Думаю, она увидела, какие прекрасные здания есть у пограничного управления ФСБ РФ и в каких прекрасных условиях они выполняют свои служебные обязанности", — указал Бибилов.

"Я думаю, она этот опыт будет передавать и тем, кто в нем нуждаются, а конкретно, наверное, Республике Грузия", — добавил президент.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая.