Бельгия не примет мигрантов с корабля Diciotti

БРЮССЕЛЬ, 25 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия не примет нелегальных мигрантов, спасенных экипажем корабля итальянской береговой охраны Diciotti, заявил госсекретарь Бельгии по делам убежища и миграции Тео Франкен.
"Мы больше не собираемся принимать нелегальных мигрантов, которые отправляются на судах (в Европу) из Северной Африки, это не может быть решением проблемы", — сказал Франкен в эфире телеканала VRT.
В пятницу в Брюсселе состоялась неформальная встреча европейских шерп по проблемам миграции, в которой приняли участие представители 12 стран ЕС, в том числе, Германии, Греции, Испании, Италии и Франции. По словам представителя Европейской комиссии Александра Винтерштейна, эти переговоры носили технический характер и на данном этапе "не следовало ожидать конкретных решений". По информации из дипломатических источников, совещание закончилось безрезультатно, в том числе и относительно дальнейшей судьбы мигрантов, находящихся на Diciotti.