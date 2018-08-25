Бельгия не примет мигрантов с корабля Diciotti

БРЮССЕЛЬ, 25 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия не примет нелегальных мигрантов, спасенных экипажем корабля итальянской береговой охраны Diciotti, заявил госсекретарь Бельгии по делам убежища и миграции Тео Франкен.

Моряки с Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда же итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных людей в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti пять суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев из Африки на Сицилию. Однако глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини не дал разрешения на высадку мигрантов на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС.

"Мы больше не собираемся принимать нелегальных мигрантов, которые отправляются на судах (в Европу) из Северной Африки, это не может быть решением проблемы", — сказал Франкен в эфире телеканала VRT.

Госсекретарь напомнил при этом, что в июне Бельгия приняла десяток мигрантов, спасенных в Средиземном море кораблем Lifeline одноименной немецкой НПО. "Я тогда сказал: это единичный случай", — подчеркнул Франкен.

В пятницу в Брюсселе состоялась неформальная встреча европейских шерп по проблемам миграции, в которой приняли участие представители 12 стран ЕС, в том числе, Германии, Греции, Испании, Италии и Франции. По словам представителя Европейской комиссии Александра Винтерштейна, эти переговоры носили технический характер и на данном этапе "не следовало ожидать конкретных решений". По информации из дипломатических источников, совещание закончилось безрезультатно, в том числе и относительно дальнейшей судьбы мигрантов, находящихся на Diciotti.