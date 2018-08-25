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Жители Грузии рассказали, как относятся к потере Абхазии и Южной Осетии

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© РИА Новости / РухкянПерейти в фотобанкПанорама Тбилиси. Архивное фотоПанорама Тбилиси. Архивное фото
© РИА Новости / Рухкян
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ТБИЛИСИ, 25 авг – РИА Новости. Граждане Грузии спустя 10 лет по-прежнему считают потерю Абхазии и Южной Осетии большой трагедией для своей страны. Но при этом они верят, что российским и грузинским политикам удастся договориться и решить все накопившиеся проблемы.

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2018 / Patrick Hertzog
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Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Президентом Грузии на тот момент был Михаил Саакашвили. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Со своей стороны, представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.

Большая трагедия

Корреспондент РИА Новости пообщался с жителями Тбилиси и выяснил, что они думают по поводу признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Потерянные территории Грузии — это большая трагедия для нас, но мы и русские, которые к нам приезжают, стараемся не поднимать этот вопрос. Мы легко общаемся, у каждого грузина есть друзья из России, которым мы всегда рады, и думаю, гости тоже не чувствуют никаких притеснений в нашей стране",- сказал РИА Новости житель Тбилиси Гия Мамукашвили.

Грузия. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Историк и учитель английского языка Манана Баркая рассказала РИА Новости, что в основном грузинская молодежь негативно высказывается по отношению к России из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Грузинская молодежь категорична в вопросе грузино-российских отношений. Я не имею в виду, что они не общаются или не дружат с русскими, наоборот, но при этом они не забывают подчеркивать частыми акциями, всякими флешмобами и протестными выступлениями то, что Россией оккупированы территории Грузии. Если этот политический вопрос когда-либо будет решен, дружественные мосты окончательно окрепнут",- заявила она.

Житель региона Гурия Тенгиз Гогохия считает уже неважным вопрос, можно ли было избежать военных действий и признания независимости двух республик. "Если честно, мне кажется, что должно пройти еще очень много лет, чтобы эти территории вновь вернулись в состав Грузии. А русский народ, он причем? Некоторые вообще не знают деталей конфликта, русские не настолько вовлечены в политическую жизнь, и мы не обсуждает политику", — сказал он.

© РИА Новости / Николай Протопопов В столице Южной Осетии городе Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
В столице Южной Осетии городе Цхинвал

Надо восстанавливать отношения

По мнению грузинского политолога и эксперта Петра Мамрадзе, нет смысла "фантазировать о том, что Россия вдруг отзовет признание независимости Абхазии и Южной Осетии".

Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Протопопов
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"Все это из области фантазии. В данном геополитическом раскладе произойти этого не может. Даже если в российском руководстве захочет кто-нибудь это сделать, это сделать будет невозможно", — отметил эксперт.

По его словам, "грузинское руководство после бегства Саакашвили не сделало ничего для того, чтобы начать интенсивный диалог с Абхазией и Южной Осетией", несмотря на то, что к этому призывает все международное сообщество.

"Ведь именно Саакашвили установил железный занавес между грузинами и абхазами. Каков настрой проживающих в этих регионах людей? Они считают, что да, грузины — не враги, они бы хотели иметь с грузинами хорошие отношения, но исключительно на равных условиях", — сказал Мамрадзе.

Колонна российских войск, движущихся в место временного лагеря на территории Грузии
© РИА Новости / Максим Авдеев
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Экс-спикер парламента Грузии оппозиционер Нино Бурджанадзе ранее заявила РИА Новости, что "безумные действия Саакашвили в августе 2008 года стали причиной государственной и человеческой трагедии для всех народов".

"Если мы хотим восстанавливать отношения с абхазами и осетинами, то они должны понимать, что любая такая провокация и трагическая ошибка будет наказана, и только в этом случае будут восстановлены доверительные мосты. Именно поэтому я требовала, чтобы грузинские правящие власти восстановили справедливость и возбуждали дела не по пиджакам Саакашвили (дело о незаконной растрате миллионов из госбюджета — ред.), а по августовским событиям", — сказала Бурджанадзе.

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