Адвокат Бутиной попросил суд освободить ее из-под стражи

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Адвокат россиянки Марии Бутиной, задержанной в США по обвинению в работе агентом РФ без соответствующей регистрации, Роберт Дрисколл попросил суд освободить ее из-под стражи, говорится в документах суда, попавших в распоряжение РИА Новости.

"Ответчица Мария Бутина подала запрос об освобождении в ожидании судебного процесса в рамках надзорной программы PSA на условиях домашнего ареста с применением электронных средств контроля", — говорится в документе.

В поданном в пятницу ходатайстве Дрисколл подчеркнул, что утверждения властей о том, что Бутина может покинуть страну, преувеличены и не имеют под собой оснований. По его словам, у обвинения также недостаточно доказательств того, что Бутина контактировала с представителя российских спецслужб. Дрисколл отметил, что его клиент прибыла в США как студент и не вступала в профессиональные отношения с бывшим российским сенатором Александром Торшиным, как утверждает обвинение.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, а затем ее перевели в тюрьму Александрии (близ столицы).

В минувшую субботу российские дипломаты экстренно посетили россиянку в новой тюрьме, где ее содержат в изоляции в одиночной камере. Как заявило посольство, "после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии, при этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены". Там добавили, что "пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием". Дипмиссия с возмущением отметила, что "Марию этапировали в кандалах, при этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут".

По данным посольства, следующие 12 часов Бутина провела "в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна", "ее собираются держать взаперти в одиночной камере". Посольство заявило, что продолжит добиваться освобождения Бутиной и направит в госдеп США очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке, и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее.