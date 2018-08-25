Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 авг — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Логвиново, Паньковка и Желобок. Всего по территории самопровозглашенной республики выпустили 40 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Повреждены четыре жилых дома", — уточнили в пресс-службе.