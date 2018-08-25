Среди жертв пожара в отеле в Харбине нет россиян

ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Россиян среди пострадавших и погибших в результате пожара в отеле в китайском Харбине, нет, сообщил РИА Новости атташе генерального консульства РФ в Шэньяне Алексей Нарышкин.

Пожар в одной из гостиниц в Харбине произошел рано утром в субботу в одной из гостиниц с термальными источниками. По данным агентства Синьхуа, подтверждена гибель 18 человек.

"В настоящее время мы в тесном контакте с правоохранительными органами Китая. По имеющейся на данный момент информации, россиян среди погибших и пострадавших нет", — сообщил представитель генконсульства.

По данным Центрального телевидения Китая, на борьбу с огнем направлены пять пожарных бригад. В тушении пожара задействованы 107 пожарных.

Сообщается, что загоревшееся строение — четырехэтажное кирпично-бетонное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.

Спасательные работы продолжаются. Причина возгорания устанавливается.

Харбин — популярное направление у туристов с российского Дальнего Востока.