Илон Маск отказался от намерения выкупить акции Tesla

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, отказался от намерений сделать компанию — автопроизводителя частной после встречи с инвесторами, говорится в его заявлении в блоге компании.

"Вчера я встретился с членами совета директоров Tesla и дал им знать, что я полагаю, что для Tesla лучший путь – это остаться публичной", — сообщается в заявлении.

Предприниматель отметил, что пришел к данному решению, поскольку за сохранение текущего статуса компании высказалось большинство ее инвесторов. Часть из них подчеркнула, что имеет ограниченные возможности вкладывания денег в частный бизнес. Маск также обосновал свой выбор тем, что процесс превращения Tesla в частную компанию займет много времени.

"Это проблема, поскольку мы должны быть полностью сфокусированы на Model 3 и выходе в прибыльную деятельность", — написал Маск.

Маск заявил в начале августа, что хотел бы исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по цене 420 долларов за штуку. Затем он заявил, что уже обеспечил финансирование своего замысла и подтвердил, что ведет переговоры о выкупе акций с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF). Представители фонда подтвердили факт переговоров, не называя стоимости потенциальной сделки. По сообщениям СМИ, PIF могла бы выкупить акции Tesla на сумму до 82 миллиардов долларов.

В середине августа комиссия США по ценным бумагам и рынкам (SEC) затребовала у Tesla информацию о планах Маска, в результате которых компания может уйти с биржи.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей Tesla по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автокомпаниям, в частности Toyota и Daimler.