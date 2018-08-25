Илон Маск отказался от намерения выкупить акции Tesla

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, отказался от намерений сделать компанию — автопроизводителя частной после встречи с инвесторами, говорится в его заявлении в блоге компании.
"Вчера я встретился с членами совета директоров Tesla и дал им знать, что я полагаю, что для Tesla лучший путь – это остаться публичной", — сообщается в заявлении.
Предприниматель отметил, что пришел к данному решению, поскольку за сохранение текущего статуса компании высказалось большинство ее инвесторов. Часть из них подчеркнула, что имеет ограниченные возможности вкладывания денег в частный бизнес. Маск также обосновал свой выбор тем, что процесс превращения Tesla в частную компанию займет много времени.
"Это проблема, поскольку мы должны быть полностью сфокусированы на Model 3 и выходе в прибыльную деятельность", — написал Маск.
В середине августа комиссия США по ценным бумагам и рынкам (SEC) затребовала у Tesla информацию о планах Маска, в результате которых компания может уйти с биржи.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей Tesla по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автокомпаниям, в частности Toyota и Daimler.