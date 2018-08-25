Ураган "Лэйн" в Тихом океане ослаб до тропического шторма

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ураган "Лэйн" ослаб до тропического шторма, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Ранее сообщалось о проливных дождях и наводнении, которые обрушились на Гавайи из-за приближающегося к острову урагана "Лэйн".

"Лэйн" ослабел до тропического шторма к югу от (острова) Оаху, но дожди всё равно принесут ещё больше подтоплений и разрушительных ветров в части Гавайского архипелага", — говорится в сообщении на сайте центра.

По данным метеорологов, "Лэйн" движется к северо-западу со скоростью около 4 километров в час, максимальная скорость стабильных ветров составляет примерно 110 километров в час.

Ранее сообщалось, что в связи с приближением урагана президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в тихоокеанском штате Гавайи.

По словам сотрудников Красного Креста, около 100 жителей прибрежных районов эвакуируют из-за угрозы затопления. Четыре человека были спасены из своих домов. Во многих районах открываются временные убежища. Портал также сообщает, что из-за проливных дождей многие дороги и шоссе на острове перекрыты. Ожидается, что ливни продолжатся.