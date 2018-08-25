В Харбине не менее 18 человек погибли при пожаре в отеле

ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара в гостинице в Харбине в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает агентство Синьхуа.

Трагедия произошла рано утром в субботу в одной из гостиниц с термальными источниками.

Загоревшееся строение – четырехэтажное кирпично-бетонное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.

По данным Центрального телевидения Китая, на борьбу с огнем направлены пять пожарных бригад. В тушении возгорания задействованы 107 пожарных. Спасательные работы продолжаются. Причина возгорания устанавливается.

Харбин — популярное направление у туристов с российского Дальнего Востока. В российском генконсульстве сообщили, что граждан РФ среди погибших и пострадавших при пожаре нет.