МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера не давать помилование признанному виновным в махинациях экс-руководителю перевыборного штаба Трампа Полу Манафорту, однако опасаются, что он все же пойдет на этот шаг, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

"Трамп это подготавливает. Он называет расследование "охотой на ведьм" и говорит, что это никогда бы не произошло с советником Хилари Клинтон", — рассказал один из бывших сотрудников штаба президента.

По словам собеседников издания, помощники американского лидера опасаются, что действия Трампа будут расценены, как попытка получить "услугу за услугу" у свидетеля в расследовании спецпрокурора Мюллера, а помилование может нанести ущерб не только репутации президента, но и республиканской партии на промежуточных выборах США в ноябре.

Ранее присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения в налоговом и банковском мошенничестве, ему грозит многолетнее тюремное заключение.

Президент США может помиловать осужденных за федеральные преступления, таких как Манафорт, но не за преступления, рассматривавшиеся в судах конкретных штатов. Президентское помилование обжалованию не подлежит.

Несмотря на серьезный политический ущерб, который может принести президенту помилование своего бывшего соратника, к этому шагу прибегали многие президенты в прошлом — в частности, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Вопросы вызвало и решение Барака Обамы помиловать основателя ячейки террористической организации, боровшейся за независимость американского владения Пуэрто-Рико.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.