Google признал Чикатило "выдающимся выпускником" Ростовского университета

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Поисковая система Google включила серийного убийцу Андрея Чикатило в число "выдающихся выпускников" Ростовского государственного университета. Данный факт обнаружили участники одного из сообществ "ВКонтакте" из Ростова-на-Дону.
Чикатило обучался на филологическом факультете РГУ и закончил его в 1970 году по направлению "Русский язык и литература". Впоследствии он был осужден за 53 доказанных убийства и расстрелян в 1994 году. Сам преступник признался в 56 убийствах.
Алгоритм поисковой системы Google оценивает популярные и актуальные изображения и используемые при их описании ключевые слова, а затем выдает их по запросу пользователя.