МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе посещения села Одзиси, расположенного на границе с Южной Осетией, осмотрела в бинокль расположенную в нескольких сотнях метров от села российскую военную базу, пишет Bild.

Перед этим Меркель встречалась со студентами Тбилисского госуниверситета имени Джавахишвили. Там она отметила, что Абхазия и Южная Осетия являются оккупированными территориями и неотъемлемыми частями Грузии. По мнению Меркель, данный факт — большая несправедливость, сообщают грузинские СМИ.

Меркель посетила Грузию с двухдневным визитом в ходе турне по Закавказью. В четверг она побывала на официальном ужине, где спела куплет своей любимой композиции Wir lieben die Sturme — песня немецких моряков. Грузинский премьер Мамука Бахтадзе передал канцлеру картину XVII века, пропавшую из музея Дрездена после окончания Второй мировой войны.

Россия признала Южную Осетию независимым государством в 2008 году. Соответствующий указ подписал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента.

"Не видать там Путина?": Меркель приехала в Грузии на границу с Южной Осетией pic.twitter.com/3j4NeNcxIR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 августа 2018 г.

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