В Лондоне незадачливый вор нокаутировал напарника

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Лондоне вор-неудачник нокаутировал своего сообщника кирпичом, пытаясь разбить стеклянную дверь, видеозапись происшествия выложена в YouTube.
Преступник пытается привести пострадавшего в чувство, однако ему мешает подоспевший охранник. В конце видео грабители быстро ретируются, оставив своего напарника лежать на земле без чувств.
В прошлом году Национальная статистическая служба Великобритании выявила рост уровня преступности в Соединенном Королевстве, к марту 2017 года в стране было совершено почти пять миллионов преступлений, что на 10% больше, чем за предшествующий аналогичный период, что означает самый быстрый рост за последние десять лет.