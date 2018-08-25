МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американские разведывательные службы стали получать все меньше данных от своих осведомителей и информаторов в России из-за эффективных действий российской контрразведки, пишет газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с информацией спецслужб.

Как утверждает издание, многие из информаторов ЦРУ и других американских агентств "затихли" в последние два года.

"Источники (газеты) не верят, что информаторы были скомпрометированы или убиты. Они пришли к выводу, что они ушли в подполье из-за агрессивной контрразведки Москвы", — пишет NYT, полагая, что оказать влияние на осведомителей американских спецслужб могло дело Скрипалей.

По словам собеседников газеты, проблемы в сборе информации также связаны с высылкой американских разведчиков из Москвы. По их мнению, свой эффект оказала и проверка Минюста США в отношении расследования ФБР о предполагаемых "связях с Россией" членов предвыборного штаба Трампа.

Как пишет NYT, из-за недостатка информации спецслужбы "не могут назвать конкретные намерения" российских властей в контексте промежуточных выборов в США. Разведчики опасаются попытки "посеять хаос" или "подорвать веру в демократию" со стороны Москвы. При этом американские службы разведки имеют несколько каналов получения информации, в том числе, продолжают перехватывать в России разговоры, что обеспечивает им значительный "поток подобных данных", пишет издание.

Как отмечает газета, ЦРУ отказалось прокомментировать изданию информацию.

В мае президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиций выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. СМИ сообщали, что тайным информатором ФБР в расследовании "связей с РФ" в отношении членов предвыборного штаба Трампа был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер. Вывод был сделан на основе анализа выпущенных ранее публикаций в американских СМИ об этом тайном информаторе, имя которого, по требованию ФБР, не называлось.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с России, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.