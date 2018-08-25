Госдеп ответит на запрос сенаторов о записях со встречи Трампа и Путина

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. В госдепартаменте США не стали комментировать, будут ли передавать сенаторам записи переводчика с двусторонней встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

В пятницу американские сенаторы-демократы Боб Менедез и Джин Шахин направили письмо госсекретарю США Майку Помпео, в котором запросили материалы со встречи президентов, включая записи переводчика. Это требование вызвало ранее возмущение ветеранов дипломатической службы США и ряда конгрессменов.

"Мы получили письмо и ответим на него соответствующим образом", — заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

Сенаторы поясняли, что такие документы необходимы им, чтобы знать, о чем Трамп говорил с Путиным и какие обещания ему давал, а также чтобы оценить достоверность заявлений российской стороны по итогам переговоров.