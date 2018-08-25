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На Украине объяснили отказ забирать корабли из Крыма

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (296)
(обновлено: 02:29 25.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКорабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Архивное фотоКорабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук объяснил, почему киевские власти отказались забирать боевые корабли из Крыма.

Украинский фрегат Гетман Сагайдачный
© AFP 2018 / Genya Savilov
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Как отметил военный, оставшийся на полуострове флот примерно на 70 процентов оснащен российским оборудованием. Он также подчеркнул, что если Украина выведет технику, то западные партнеры откажутся осуществлять давление на Москву.

"Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: "Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет", — заявил вице-адмирал в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомнил, что формирование ВМС Украины происходило путем перераспределения Черноморского флота СССР. При этом, по словам Гайдука, киевские власти не смогли должным образом использовать советскую технику, что привело к упадку украинских ВМС.

Только вместе с Крымом

Морское водолазное судно U700 Нетешин ВМС Украины
© Фото : СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУПП
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Президент России Владимир Путин в начале этого года предложил вернуть Украине корабли, самолеты и бронетехнику, оставшиеся на полуострове. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся "в плачевном состоянии". Днем позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал предложение Путина жестом доброй воли и попыткой "сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки".

Премьер Украины Владимир Гройсман в ответ на предложение Путина призвал российского лидера вернуть полуостров в состав Украины.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, в феврале также заявил, что Киев заберет брошенную в Крыму военную технику только вместе с полуостровом.

"Мы точно готовы принять корабли из Крыма, и речь идет не о том, есть или нет там ремонт, комплектация или что-либо другое. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Я уверен в том, что это единодушная позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества", — сказал президент.

В Совете Федерации подобную реакцию украинской стороны назвали политическим хамством и доказательством нежелания Киева сотрудничать с Россией.

"Скрытые подрывные устройства"

Украинский фрегат Гетман Сагайдачный на военных украинско-американских учениях Sea Breeze-2015
© РИА Новости / Денис Петров
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В январе бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию "Апостроф" заявил, что украинскую военную технику, переданную из Крыма, необходимо тщательно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств".

Генерал сослался на то, что после Второй мировой войны немцы и итальянцы якобы "заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали — со всеми вытекающими последствиями". В качестве примера Романенко привел взрыв линкора "Новороссийск" в Севастополе в 1955 году. (Официальная комиссия по расследованию причин гибели корабля пришла к выводу, что "Новороссийск" подорвался на немецкой донной неконтактной мине. — Прим. ред.)

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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