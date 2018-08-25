Госдеп раскритиковал ЕС за развитие связей с Ираном

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Вашингтон считает, что решение ЕС о выплате Ирану 20,7 миллиона долларов "шлет ошибочный сигнал в ошибочное время", США и Евросоюз должны совместно искать решение о поддержке иранских граждан, заявил в пятницу представитель американского госдепартамента.

"Объявление 23 августа Европейским Союзом о новой выплате в размере 20,7 миллиона долларов для "расширения экономических и секторальных" отношений между Ираном и Европой посылает неверный сигнал в неправильное время", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении ведомства.

В Вашингтоне считают, что зарубежная помощь вместо того, чтобы обеспечивать правительство Ирана возможностью оказывать помощь населению страны, используется для террористической деятельности.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз вместо (оказания помощи) должны вместе работать над поиском долговременного решения по настоящей поддержке жителей Ирана и прекращения угроз для региональной и мировой стабильности со стороны иранского режима", — говорится в заявлении.

В четверг Еврокомиссия одобрила первый пакет для финансирования проектов в поддержку устойчивого экономического и социального развития в Иране. Это первый пакет из более широкого набора проектов для Ирана общим объемом 50 миллионов евро. Сообщалось, что первый пакет помощи составит 18 миллионов долларов.