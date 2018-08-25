Маккейн решил прекратить лечение опухоли мозга

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В США сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, решил отказаться от лечения из-за необратимого развития болезни, практически потеряв шансы на выздоровление. Об этом говорится в заявлении семьи сенатора.
Жена сенатора Синди Маккейн прокомментировала отказ своего мужа от лечения опухоли мозга.
"Я люблю своего мужа всем сердцем. Да благословит бог всех, кто заботился о нем все это время", — написала она в Twitter.
Трампа на похоронах Маккейна не будет
В мае газета The New York Times сообщила, что близкие Маккейна не хотели бы видеть на его похоронах президента США Дональда Трампа. Издание утверждало, что близкие хотели пригласить на похоронную церемонию в
Кафедральном соборе Вашингтона вице-президента Майка Пенса, а не действующего президента.
Это решение объясняется "шаткими отношениями" между Трампом и Маккейном, говорилось в статье.
Увольнение советника Трампа
В самом Белом доме отношение к Маккейну также неоднозначное.
В мае газета The Hill сообщила со ссылкой на источник, что специальный помощник президента США Келли Сэдлер на внутреннем совещании в четверг пошутила над Маккейном, сказав, что позиция сенатора не имеет значения, так как он "уже не жилец". Прочие участники мероприятия, однако, сочли эту попытку сострить неуместной.
В июне в Белом доме официально объявили, что Садлер покинула свой пост.
Чем известен Маккейн
Джон Маккейн является сенатором от штата Аризона, в 2008 году он баллотировался в президенты США от Республиканской партии. Маккейн известен как активный критик Трампа, он неоднократно расходился с президентом США во мнениях по разным вопросам внутренней и внешней политики.
Сенатор особо известен своим критическим высказывался в адрес России.
Так, он неоднократно использовал оскорбительные выражения в адрес президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Также Маккейн поддерживал усиление санкций против Москвы.