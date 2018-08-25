Маккейн решил прекратить лечение опухоли мозга

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В США сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, решил отказаться от лечения из-за необратимого развития болезни, практически потеряв шансы на выздоровление. Об этом говорится в заявлении семьи сенатора.

Врачи обнаружили у Маккейна одну из самых опасных опухолей мозга — глиобластому. Ему была сделана операция, однако затем политику потребовалось дополнительное лечение.

Жена сенатора Синди Маккейн прокомментировала отказ своего мужа от лечения опухоли мозга.

"Я люблю своего мужа всем сердцем. Да благословит бог всех, кто заботился о нем все это время", — написала она в Twitter.

Трампа на похоронах Маккейна не будет

В мае газета The New York Times сообщила, что близкие Маккейна не хотели бы видеть на его похоронах президента США Дональда Трампа. Издание утверждало, что близкие хотели пригласить на похоронную церемонию в

Кафедральном соборе Вашингтона вице-президента Майка Пенса, а не действующего президента.

Это решение объясняется "шаткими отношениями" между Трампом и Маккейном, говорилось в статье.

Увольнение советника Трампа

В то же время, по сведениям источников телеканала NBC, на уже распланированной церемонии похорон еще живого сенатора могут выступить экс-президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший.

В самом Белом доме отношение к Маккейну также неоднозначное.

В мае газета The Hill сообщила со ссылкой на источник, что специальный помощник президента США Келли Сэдлер на внутреннем совещании в четверг пошутила над Маккейном, сказав, что позиция сенатора не имеет значения, так как он "уже не жилец". Прочие участники мероприятия, однако, сочли эту попытку сострить неуместной.

В июне в Белом доме официально объявили, что Садлер покинула свой пост.

Чем известен Маккейн

Джон Маккейн является сенатором от штата Аризона, в 2008 году он баллотировался в президенты США от Республиканской партии. Маккейн известен как активный критик Трампа, он неоднократно расходился с президентом США во мнениях по разным вопросам внутренней и внешней политики.

Маккейн был переизбран в американский Сенат в 2016 году на своей шестой по счету срок. Позже он сделал заявление о том, что не планирует переизбираться вновь по причине болезни.Сенатор особо известен своим критическим высказывался в адрес России.

Так, он неоднократно использовал оскорбительные выражения в адрес президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Также Маккейн поддерживал усиление санкций против Москвы.