Facebook, Microsoft и ФБР рассказали о борьбе с "иностранными угрозами"

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США, Федеральное бюро расследований, Facebook и Microsoft провели совещание с властями штатов по борьбе с "иностранными угрозами" на выборах в США, сообщила пресс-служба МВБ.

"МВБ работает с широким кругом партнеров, чтобы понять и остановить злонамеренных деятелей в киберпространстве — будь то те, кто пытается вмешаться в наши выборы, внедриться в критическую инфраструктуру или же просто собирает разведывательную информацию лиц, отвечающих за политику", — сказал по этому случаю замглавы МВБ США Кристофер Кребс. По его словам, речь идет о совместной ответственности частных компаний и госсектора.

Ранее американские спецслужбы обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, Москва это категорически отрицает.