Подконтрольный ВСУ Торецк остался без воды из-за боевых действий

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (209)

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Подконтрольный украинским военным город Торецк в Донецкой области остался без водоснабжения в результате боевых действий, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.

"В результате боевых действий 24 августа 2018 года повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции №2. Вода в город Торецк не поступает. В 20.00 будет прекращена подача воды абонентам. При поступлении дополнительной информации буду информировать", – сообщил Винник в Facebook.