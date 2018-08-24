Российское консульство в Киеве забросали дымовыми шашками

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Неизвестный бросил две дымовые шашки в сторону консульского отдела посольства России на Украине, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".

"Сегодня, 24 августа, в Печерском районе столицы забросали дымовыми шашками консульство России в Украине на улице Добровольческих батальонов, 5", — сообщило издание со ссылкой на свои источники в МВД. Инцидент произошел во второй половине дня, "дымовую атаку" зафиксировал боец Нацгвардии.

По его словам, неизвестный мужчина бросил две дымовые шашки, одна из которых залетела на территорию консульского отдела диппредставительства, а другая упала возле забора. После этого злоумышленник скрылся. Дымовые шашки были оперативно потушены.

Также сообщается, что по факту случившегося решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "хулиганство".