В Сети появилось видео, где отражение в зеркале опережает движения ребенка

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Жительница города Сан-Антонио в Техасе разместила в Twitter необычное видео, напугавшее интернет-пользователей.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик балуется перед зеркалом. Через несколько секунд он разворачивается и отходит в сторону. При этом отражение двигается быстрее, чем сам ребенок, и исчезает на несколько мгновений раньше.

the more i watch this, the crazier it gets. 💀 pic.twitter.com/f8MQ9ahRhY — jolynn 🍒 (@satxjolynn) 20 августа 2018 г.

​"Чем больше я смотрю это видео, тем безумнее оно выглядит", — говорится в описании.

Ролик посмотрели почти четыре миллиона человек. Публикация собрала 178 тысяч лайков и 113 тысяч ретвитов, став причиной бурного обсуждения в соцсетях.

​Некоторые из пользователей заметили, что мальчик и его отражение моргают в разные моменты времени.

"Я никогда не слышал о зеркале с задержкой в 0,5 секунд", — написал комментатор под ником You.

​"Я застыла на целую минуту", — говорится в записи Priscilla Ponce.

"Все знают, что изображения в зеркале находятся в другом измерении. Они могут делать то, что хотят", — пошутил другой пользователь.

При этом некоторые скептически отнеслись к заявлениям о "мистической" подоплеке видео. Как считает JA.DED, многим кажется, что в зеркале происходит что-то необычное, так как ребенок стоит к снимавшему спиной и его лицо полностью не видно.

Другой комментатор пояснил, что подобный эффект достигается с помощью техники съемки со скользящим затвором.

"Камера ведет запись слева направо. Она не фиксирует всю картинку одновременно", — написал он.