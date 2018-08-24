МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Жительница города Сан-Антонио в Техасе разместила в Twitter необычное видео, напугавшее интернет-пользователей.
На опубликованных кадрах видно, как мальчик балуется перед зеркалом. Через несколько секунд он разворачивается и отходит в сторону. При этом отражение двигается быстрее, чем сам ребенок, и исчезает на несколько мгновений раньше.
the more i watch this, the crazier it gets. 💀 pic.twitter.com/f8MQ9ahRhY— jolynn 🍒 (@satxjolynn) 20 августа 2018 г.
"Чем больше я смотрю это видео, тем безумнее оно выглядит", — говорится в описании.
Ролик посмотрели почти четыре миллиона человек. Публикация собрала 178 тысяч лайков и 113 тысяч ретвитов, став причиной бурного обсуждения в соцсетях.
Forget all the explaning pic.twitter.com/ACV9avWzXb— Ray’Bans🤴🏽✨🤫 (@ItsTheRealRay) 22 августа 2018 г.
Некоторые из пользователей заметили, что мальчик и его отражение моргают в разные моменты времени.
"Я никогда не слышал о зеркале с задержкой в 0,5 секунд", — написал комментатор под ником You.
21 августа 2018 г.
"Я застыла на целую минуту", — говорится в записи Priscilla Ponce.
"Все знают, что изображения в зеркале находятся в другом измерении. Они могут делать то, что хотят", — пошутил другой пользователь.
При этом некоторые скептически отнеслись к заявлениям о "мистической" подоплеке видео. Как считает JA.DED, многим кажется, что в зеркале происходит что-то необычное, так как ребенок стоит к снимавшему спиной и его лицо полностью не видно.
Другой комментатор пояснил, что подобный эффект достигается с помощью техники съемки со скользящим затвором.
"Камера ведет запись слева направо. Она не фиксирует всю картинку одновременно", — написал он.
Here’s a higher quality version pic.twitter.com/aJbSTWYPQy— memememe (@memeboymeme) 21 августа 2018 г.