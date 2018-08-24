Во Франции призвали наделить журналистов правами дипломатов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Действия властей Украины в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского показывают, что иностранные журналисты должны иметь права аналогично дипломатам, считает глава International Communications Forum (Франция) Бернар Маргорит.
"Дело Вышинского больше поражает тем, что, насколько мне известно, он был обвинен за то, что подготовил материалы, оправдывающие результаты референдума в Крыму. Если журналист за то, что готовит журналистские материалы, арестован, становится очень-очень тревожно", — заявил глава International Communications Forum в интервью РИА Новости.
По его оценке, проблема Вышинского заключается в том, что он "слишком поздно отказался от украинского гражданства, имея двойное, поэтому он был в сложной ситуации".
В пятницу, 24 августа, исполняется 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
International Communications Forum — журналистская организация, объединяющая работников медиа из 116 стран, которая, как утверждается на ее сайте, стремится повлиять на общественность с целью построения менее коррумпированного и циничного и гораздо более неравнодушного мира.
В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".