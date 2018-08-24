Во Франции призвали наделить журналистов правами дипломатов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Действия властей Украины в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского показывают, что иностранные журналисты должны иметь права аналогично дипломатам, считает глава International Communications Forum (Франция) Бернар Маргорит.

В 1971 году Маргорит был без объяснения причин выслан из Польши, где работал корреспондентом Le Figaro и Le Monde.

"Дело Вышинского больше поражает тем, что, насколько мне известно, он был обвинен за то, что подготовил материалы, оправдывающие результаты референдума в Крыму. Если журналист за то, что готовит журналистские материалы, арестован, становится очень-очень тревожно", — заявил глава International Communications Forum в интервью РИА Новости.

По его оценке, проблема Вышинского заключается в том, что он "слишком поздно отказался от украинского гражданства, имея двойное, поэтому он был в сложной ситуации".

"International Communications Forum давно настаивает для лучшей защиты иностранных журналистов, чтобы репортер имел юридическую защиту во всем мире. Если он аккредитован (при МИД той или иной страны — ред.), то должен иметь те же права, что и дипломаты в странах, в которых они работают", — считает Маргорит.

В пятницу, 24 августа, исполняется 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

International Communications Forum — журналистская организация, объединяющая работников медиа из 116 стран, которая, как утверждается на ее сайте, стремится повлиять на общественность с целью построения менее коррумпированного и циничного и гораздо более неравнодушного мира.

© РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк "Заложник у преступников против человечности". Эксперты о деле Вышинского Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.