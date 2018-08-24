В Марселе на вокзале поезд сошел с рельсов

На вокзале Сен-Шарль в Марселе. Архивное фото

На вокзале Сен-Шарль в Марселе. Архивное фото

ПАРИЖ, 24 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Высокоскоростной поезд сошел с рельсов вечером в пятницу при въезде на вокзал Марселя, никто не пострадал, сообщает Национальная железнодорожная компания Франции SNCF.

"Движение нарушено на вокзале Марселя из-за схода с рельсов высокоскоростного поезда, двигавшего на низкой скорости на въезде на вокзал", — сообщает SNCF в своем официальном аккаунте в сети Twitter.

На момент происшествия в составе находилось 350 пассажиров. "Никто из наших клиентов и сотрудников не пострадал", — отмечает компания.

Trafic perturbé en gare de #Marseille suite au déraillement (sortie de voie) d’un TGV à faible vitesse à l’entrée de la gare.

Plus d’infos à venir. pic.twitter.com/zZY0UNBCxe — SNCF (@SNCF) 24 августа 2018 г.

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