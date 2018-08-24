Евросоюз продолжит искать решение проблемы приема мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Участники неформальной встречи по миграции в Брюсселе в пятницу не приняли конкретных решений, но подтвердили, что общей целью является повышение эффективности политики по возвращению мигрантов, сообщил РИА Новости источник в ЕК.

Еврокомиссия созвала в пятницу неформальную встречу шерп (доверенных лиц руководителей) из 12 стран ЕС для обсуждения проблем высадки и приема спасенных в море мигрантов. Ранее другой диписточник в Брюсселе сообщил, что никакого решения ситуации с мигрантами на итальянском корабле Diciotti, из-за которой Италия обрушилась с критикой на евроинституты, найдено не было.

"Обсуждение было сосредоточено на том, как продвинуть вперед текущую работу над устойчивыми европейскими решениями проблемы высадки в ЕС (мигрантов)… Это не заседание, на котором принимаются решения. Это было совещание, организованное комиссией для сбора идей и вклада в текущую работу по внедрению более предсказуемого, устойчивого и основанного на сотрудничестве подхода к высадке, а также распределению ответственности", — сообщил источник в письменном ответе на информационный запрос.

По его словам, встреча прошла в рамках работы по выполнению заключений июньского европейского совета.

"Она должна способствовать дальнейшему продвижению реформы общеевропейской системы предоставления убежища, включая смягчение последствий вторичной миграции и любых потенциальных факторов, создающих эффект притяжения. В качестве общей цели была также подтверждена активизация наших усилий по выработке более эффективной политики возвращения", — сказал источник.

По его словам, на встрече также обсуждалась "необходимость общего и быстрого решения для мигрантов на борту Diciotti а также для тех, кто недавно высадился в Испании и на Мальте".

"В настоящее время необходимо продолжить обсуждение на всех уровнях с учетом неофициального заседания Европейского совета в сентябре. ЕК будет продолжать содействовать всем контактам и дискуссиям", — добавил он.

Еврокомиссия в конце июля обнародовала подробности плана по созданию "контрольных центров" по работе с мигрантами на территории Европы и "платформ по высадке" спасенных мигрантов в странах Средиземноморского региона. О проработке этих решений в июне договорились лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе.

На саммите Евросовет признал, что вторичная миграция внутри ЕС создает риски для регулирования Шенгенской зоны и призвал страны ЕС принять меры по противодействию таким перемещениям мигрантов внутри европейских границ. Согласованный документ предусматривал усиление мер по ограничению въезда нелегалов, борьбу с организаторами трафика, создание контролируемых центров для мигрантов, а также возвращение нелегальных мигрантов в те страны, откуда они выехали.