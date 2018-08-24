В Горловке при обстреле повреждены ЛЭП и семь домов

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Линия электропередачи и семь домов повреждены в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Горловка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координациирежима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела повреждены жилые дома и городская инженерная инфраструктура. По улице Бондаренко повреждены семь домов, также по всей улице выведена из строя линия электропередач. По предварительной информации, жертв нет", — заявил представитель ведомства.