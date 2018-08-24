В ООН осудили авиаудар ВВС коалиции по беженцам в Йемене

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Заместитель генсека ООН Марк Лоукок осуждает удар ВВС коалиции, руководимой Саудовской Аравией, по колонне с беженцами в Йемене, жертвой которого стали по меньшей мере 22 ребенка и четыре женщины, сообщает пресс-служба Лоукока.

"Я повторяю недавнее заявление генерального секретаря по Йемену, осуждающее такие нападения на гражданских лиц и призывающее к беспристрастному, независимому и оперативному расследованию этих последних инцидентов", — говорится в заявлении замгенсека.

"Я также глубоко обеспокоен близостью атак к гуманитарным объектам, включая медицинские учреждения и объекты инфраструктуры водоснабжения и санитарии. ООН и ее партнеры делают все возможное, чтобы оказать людям помощь", — добавил он.

По данным СМИ, автомобильная колонна с беженцами была атакована в четверг авиацией коалиции в районе населенного пункта Эд-Дурайхими. Согласно источникам "аль-Масиры", погибли 22 ребенка и четыре женщины.

Представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене Мирелла Ходейб 10 августа сообщила РИА Новости, что десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян в городе Саада на северо-западе Йемена. МККК позднее сообщил в Twitter, что погибли не менее 50 человек, 77 получили ранения.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом