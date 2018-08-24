В ООН осудили авиаудар ВВС коалиции по беженцам в Йемене

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Заместитель генсека ООН Марк Лоукок осуждает удар ВВС коалиции, руководимой Саудовской Аравией, по колонне с беженцами в Йемене, жертвой которого стали по меньшей мере 22 ребенка и четыре женщины, сообщает пресс-служба Лоукока.
"Я также глубоко обеспокоен близостью атак к гуманитарным объектам, включая медицинские учреждения и объекты инфраструктуры водоснабжения и санитарии. ООН и ее партнеры делают все возможное, чтобы оказать людям помощь", — добавил он.
По данным СМИ, автомобильная колонна с беженцами была атакована в четверг авиацией коалиции в районе населенного пункта Эд-Дурайхими. Согласно источникам "аль-Масиры", погибли 22 ребенка и четыре женщины.
В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом