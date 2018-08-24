СМИ подсчитали, сколько раз солдаты падали в обморок при Порошенко

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. За годы президентства Петра Порошенко пятеро украинских военных теряли сознание на мероприятиях с его участием, пишет "Страна.ua".

Последние два случая произошли в Киеве в пятницу во время парада, посвященного Дню независимости Украины. Одному из солдат, стоявших в почетном карауле, стало плохо в тот момент, когда Порошенко говорил, что Украина нужна Европе, отмечает издание. Военного увели, а на его место встал другой.

Кроме него на Крещатике потерял сознание украинский десантник. Во время минуты молчания он упал на асфальт, и сослуживцы оттащили его в сторону.

Предыдущий инцидент подобного рода случился в марте этого года. Порошенко произносил речь, посвященную годовщине создания Нацгвардии Украины, и в это время стоявший за его спиной знаменосец пошатнулся и упал, уронив президентский штандарт. Флаг быстро подняли, а солдата увели.

До этого обморок у солдата почетного караула случился в ноябре 2017 года возле мемориала жертвам голодомора. Военному стало плохо, так как туго сидевшая фуражка пережала кровеносные сосуды, уточняет издание. Солдата увезла скорая помощь.

Первый подобный случай произошел на церемонии инаугурации действующего украинского президента. Солдат, мимо которого Порошенко прошел по ковровой дорожке, выронил карабин и упал. Многие восприняли это как недоброе предзнаменование, отмечает "Страна.ua". У самого военного, как впоследствии выяснилось, было серьезное заболевание почек, из-за которого его в итоге уволили из ВСУ.