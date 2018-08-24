Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, несмотря на отмену визита госсекретаря Майка Помпео в КНДР, объявленную самим же президентом США.

"Госсекретарь Помпео рассчитывает поехать в Северную Корею в ближайшем будущем, скорее всего, после того, как разрешится вопрос с нашими торговыми взаимоотношениями с Китаем. Тем временем хочу послать самые теплые пожелания и засвидетельствовать уважение председателю Киму. Надеюсь вскоре его увидеть!" — написал Трамп.

В предыдущем твите американский президент сообщил, что приказал Помпео отменить визит в КНДР, запланированный на следующую неделю.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В этот четверг США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.