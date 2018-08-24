Трамп поручил Помпео отменить визит в КНДР

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео отложить визит в КНДР, который планировался на следующей неделе.Twitter.
"Кроме того, из-за нашей гораздо более жесткой торговой позиции с Китаем, я не думаю, что они помогают в процессе денуклеаризации, как раньше (несмотря на санкции ООН, которые существуют)", — добавил глава государства.
Договоренности о начале денуклеаризации КНДР были достигнуты на встрече Трампа с лидером этой страны Ким Чен Ыном 12 июня на саммите в Сингапуре.