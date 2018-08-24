Франция осудила решение Израиля о строительстве новых поселений

ПАРИЖ, 24 авг — РИА Новости. Франция осуждает решение властей Израиля о строительстве новых поселений на Западном берегу Иордана и Восточном Иерусалиме, заявил представитель МИД республики.

Ранее стало известно, что власти Израиля одобрили строительство почти 400 "единиц жилья" в еврейских поселениях на Западном берегу. Всего планируется построить 1004 дома.

"Франция осуждает новые решения израильских властей, разрешающие строительство нескольких тысяч домов на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме", — говорится в заявлении представителя французского МИД.

По его словам, эти решения, а также снос и эвакуация, которые затрагивают палестинское население, являются частью стратегии, которая непосредственно угрожает жизнеспособности будущего палестинского государства.

"Франция призывает израильские власти пересмотреть эти решения и отказаться от этой стратегии колонизации, чтобы сохранить решение о двух государствах со столицей в Иерусалиме, приверженность которому Франция подтверждает вновь", — отметили в МИД.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.