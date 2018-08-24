Контактная группа не принимала решения о закрытии КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 24 авг – РИА Новости. Контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске не принимала решения о закрытии единственного пункта-пропуска между самопровозглашенной Луганской народной республикой и подконтрольной Киеву территорией, сообщил РИА Новости полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛОВГА) сообщила, что контактная группа в Минске согласовала временное прекращение пропуска людей через КПВВ "Станица-Луганская" с 2 по 7 сентября. Закрытие пункта пропуска связано с проведением монтажа временных конструкций и подключением их к сетям электро- и водоснабжения, а также водоотведения.

"Минская контактная группа не принимала никаких решений о закрытии пункта пропуска в Станице Луганской. Официальное заявление ЛОВГА о согласовании контактной группой временной остановки пропуска со 2 по 7 сентября не соответствует действительности", — заявил полпред ЛНР.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властями территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Движение транспорта на данном участке нет, пешеходы пересекают линию соприкосновения по деревянной конструкции.