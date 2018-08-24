Жена Маккейна прокомментировала отказ сенатора от лечения рака мозга

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Жена американского сенатора Джона Маккейна Синди прокомментировала его отказ от лечения опухоли мозга.

"Я люблю своего мужа всем сердцем. Да благословит бог всех, кто заботился о нем все это время", — написала она в Twitter.

I love my husband with all of my heart. God bless everyone who has cared for my husband along this journey. pic.twitter.com/v27sEbboii — Cindy McCain (@cindymccain) 24 августа 2018 г.

В пятницу члены семьи 81-летнего сенатора опубликовали заявление, в котором сообщили, что Маккейн принял решение прекратить лечение. О его заболевании было объявлено в минувшем году. Врачи диагностировали у республиканца глиобластому — агрессивную форму рака мозга.

Джон Маккейн — сенатор от Аризоны, в 2008 году он был кандидатом в президенты США от Республиканской партии, но проиграл Бараку Обаме. Политик неоднократно критически высказывался в адрес России, в частности, употреблял оскорбительные выражения в адрес Владимира Путина и Сергея Лаврова.