На Украине объяснили, почему Киев не хочет забирать корабли из Крыма

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук объяснил, почему киевские власти отказались забирать боевые корабли из Крыма.

Как отметил военный, оставшийся на полуострове флот примерно на 70 процентов оснащен российским оборудованием. Он также подчеркнул, что если Украина выведет технику, то западные партнеры откажутся осуществлять давление на Москву.

"Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: "Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет", — заявил вице-адмирал в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомнил, что формирование ВМС Украины происходило путем перераспределения Черноморского флота СССР. При этом, по словам Гайдука, киевские власти не смогли должным образом использовать советскую технику, что привело к упадку украинских ВМС.

"Мы получили в свое время 140 вымпелов: кораблей, катеров и судов обеспечения, но за время независимости списали 65 на металлолом, а проектов бывшего Советского Союза, так называемых долгостроев, мы достроили только пять. Представьте себе эти впечатляющие цифры развала флота", – заключил Гайдук.

Забытые корабли

В январе президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Киев должен рассматривать предложение о возврате кораблей как официальное.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что руководство страны не получало какого-либо уведомления от российских властей. Как заявил бывший министр обороны страны Михаил Коваль, Киев будет готов вернуть корабли через международный суд в Гааге и лишь в отремонтированном состоянии.

В Совете Федерации подобную реакцию украинской стороны назвали политическим хамством и доказательством нежелания Киева сотрудничать с Россией.